В Сочи гражданин Таджикистана приговорен к 2,5 годам колонии за взятку сотруднику ФСБ

Адлерский районный суд города Сочи признал гражданина Таджикистана Долшоджона Мукимова виновным в даче взятки сотруднику ФСБ России, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, Долшоджон Мукимов приехал в Россию из Таджикистана и заключил брак с жительницей Сочи, после чего обратился в органы МВД с заявлением о получении российского гражданства. Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что брак был фиктивным, гражданка России получила от мужчины денежное вознаграждение. В июне 2022 года в отношении Долшоджона Мукимова началась проверка, в которой участвовал сотрудник управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе опроса гражданин Таджикистана предложил сотруднику ФСБ взятку за прекращение проверки, о чем тот доложил своему руководству. При передаче денежных средств в сумме 75 тыс. руб. Долшоджон Мукимов был задержан.

В судебном заседании подсудимой Мукимов полностью признал вину и раскаялся.

Анна Перова, Краснодар