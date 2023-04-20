Ректором СтГАУ назначен экс-глава минсельхоза Ставрополья Владимир Ситников

Ректором Ставропольского государственного аграрного университета утвержден бывший глава министерства сельского хозяйства региона Владимир Ситников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СтГАУ Фото: Пресс-служба СтГАУ

Владимир Ситников был назначен временно исполняющим обязанности ректора СтГАУ в октябре 2022 года. Приказ о назначении главы учебного заведения подписал министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 19 апреля.

Владимиру Ситникову 48 лет. Он уроженец села Калиновское Александровского района Ставрополья. Обучался в Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «агроном», имеет степень кандидата наук. В 1995 - 2011 годах работал в коммерческой компании «Колос». В 2011 году занял должность главы администрации Александровского района. В 2015 году был назначен на пост министра сельского хозяйства Ставрополья. В сентябре 2021 года стал первым заместителем губернатора региона.

Анастасия Назарова