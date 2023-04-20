В Ярославской области вырос оборот малых предприятий

Оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) в Ярославской области за 2022 год составил 230 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году, сообщает «Ярославльстат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминал оплаты покупок

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Терминал оплаты покупок

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В структуре оборота наибольший удельный вес занимают организации оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств (46%) и организации обрабатывающих производств (26%).

Средняя численность работников на малых предприятиях составила 46 тыс. человек, это десятая часть всех работающих в регионе.

Антон Голицын