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В Ярославской области вырос оборот малых предприятий

Оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) в Ярославской области за 2022 год составил 230 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году, сообщает «Ярославльстат».

Терминал оплаты покупок

Терминал оплаты покупок

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Терминал оплаты покупок

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В структуре оборота наибольший удельный вес занимают организации оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств (46%) и организации обрабатывающих производств (26%).

Средняя численность работников на малых предприятиях составила 46 тыс. человек, это десятая часть всех работающих в регионе.

Антон Голицын

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