В Ярославской области вырос оборот малых предприятий

Оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) в Ярославской области за 2022 год составил 230 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году, сообщает «Ярославльстат».
Терминал оплаты покупок
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В структуре оборота наибольший удельный вес занимают организации оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств (46%) и организации обрабатывающих производств (26%).
Средняя численность работников на малых предприятиях составила 46 тыс. человек, это десятая часть всех работающих в регионе.