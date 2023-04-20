Парк в станице Старокорсунской назвали именем покойного кубанского митрополита Исидора

Городская дума Краснодара назвала парк в станице Старокорсунской именем покойного кубанского митрополита Исидора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Кубанской митрополии Фото: пресс-служба Кубанской митрополии

Парк расположен вблизи улицы Дубинской.

Митрополит Исидор Кириченко — епископ Русской православной церкви. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский (1987–2020). Председатель Церковного суда Русской православной церкви (26.06.2008 – 08.08.2020). Исидор скончался в августе 2020 года после непродолжительной тяжелой болезни на 80-м году жизни.

Михаил Волкодав

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