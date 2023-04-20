Водителей просят обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» для корректной работы

Водителей Санкт-Петербурга попросили обновить мобильное приложение «Парковки» для его корректной работы. Соответствующее напоминание появилось 19 апреля в Telegram-канале и на других интернет-площадках городского центра управления парковками.

Из нововведений в приложении будет отображаться информация об эвакуации транспортного средства, а также предоставлена инструкция по его возврату со штрафстоянки. Задать интересующие вопросы по работе сервиса можно, обратившись на горячую линию по номеру: 8 (812) 417-50-00.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте