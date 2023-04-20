В Челябинске на Радоницу запустят дополнительные автобусы

В Челябинске в предстоящие выходные и в День поминовения усопших 25 апреля запустят дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом сообщают представители казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

В выходные автобусы №94 «Улица Чичерина — Градское кладбище» будут ходить с 10 до 18 часов каждые 15 минут. На маршруте №95 «Улица Чичерина — Преображенское кладбище» интервал движения составит один час. Автобусы будут отправляться с 9:30 до 18:30. 25 апреля на маршруте №94 интервал движения составит 6–12 минут, на маршруте №95 — от 15 до 30 минут. Автобусы будут курсировать с 09 до 19 часов.

В Копейске на Радоницу запустят дополнительные автобусы до кладбища в поселке Горняк, Старокамышинского кладбища и кладбища в поселке Шахты №201.