В Хабаровске суд приговорил срочника к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта

1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему-срочнику, участнику неонацистского сообщества, по делу о подготовке теракта в мечети в Оренбурге.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в тюрьме первых 4 лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб.»,— говорится в сообщении суда.

Как установлено следствием, 19-летний житель Оренбургской области с 2019 года по октябрь 2021-го являлся участником неонацистского сообщества «М.К.У.» (запрещенная в России террористическая организация). Фигурант дела занимался в специализированной группе во «ВКонтакте» обработкой, редактированием и размещением фото- и видеоматериалов, «содержащих сцены избиений и применения насилия к представителям других национальностей, рас, вероисповедания». Он также привлекал других граждан к участию в сообществе. В частности, по данным следствия, он предложил несовершеннолетнему убить человека, зафиксировав процесс на видео. Однако мальчик отказался.

В ноябре 2020 года обвиняемый был призван на военную службу, но продолжил состоять в неонацистском сообществе. По данным следствия, срочник решил совершить теракт — взорвать бомбу в соборной мечети в Оренбурге. С этой целью он изучал инструкции по изготовлению взрывных устройств и планировал через интернет приобрести пластит. Впрочем, до реализации плана дело не дошло — солдат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Известно, что в ходе судебного процесса подсудимый настаивал на своей невиновности.

Алексей Чернышев, Владивосток