На капремонт семи больниц в Татарстане потратят свыше 222 млн рублей

Капремонт семи татарстанских больниц в этом году обойдется в 222,6 млн руб. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В частности, будут отремонтированы ЦРБ в Черемшане (51 млн руб.), ЦРБ в Елабуге (46,2 млн), Сабинская ЦРБ (72 млн), детская больница №1 в Казани (29,3 млн), горбольница №12 в Казани (20,3 млн руб.). Еще по 1,8 млн руб. выделят на капремонт бурметьевского фельдшерско-акушерского пункта нурлатской центральной районной больницы и капремонт детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Казани.

"Ъ-Казань"