Бывшего начальника отдела ГУ ФССП вновь приговорили к лишению свободы

Мотовилихинский суд Перми повторно признал виновной в должностных преступлениях бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александру Марданову и приговорил ее к лишению свободы. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

В январе 2023 года Мотовилихинский суд уже признавал Александру Марданову виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Подсудимая тогда признала вину и заключила досудебное соглашение, дав показания в отношении бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Тем не менее суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 14 млн руб. Госпожа Марданова подала на этот судебный акт жалобу, настаивая на отсрочке отбывания наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Апелляционное представление внесла и прокуратура. В итоге приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение.

Заново изучив материалы дела, Мотовилихинский суд приговорил госпожу Марданову к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.