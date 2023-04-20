Директор Косинской школы выплатил 2,5 млн рублей за получение взятки

Судебные приставы взыскали с осужденного за взятку директора школы уголовный штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, директор Левичанской общеобразовательной школы Косинского района Пермского края заключил контракт на установку в школе теплотрассы. При этом директор указал, что кроме основного объема работ, прописанных в договоре, необходимо обустроить водопровод и уложить дорожные трубы. Директор уверил подрядчика, что на все работы будет оформлено дополнительное соглашение, однако позже заявил, что подпишет необходимые документы только после выплаты ему 50% стоимости дополнительных работ. Подрядчик заявил о вымогательстве взятки в полицию. Суд признал директора виновным в получении взятки в значительном размере и назначил уголовный штраф 2,5 млн руб.

Судебный пристав предупредил осужденного, что в случае неуплаты штрафа в установленный законом 60-дневный срок назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом. Директор, не желая усугублять свое положение, выплатил всю положенную сумму.