Прокуратура потребовала создать охранную зону «Кедровника Толгского монастыря»

Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил иск Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал уполномоченные органы создать охранные зоны памятников природы «Воздвиженский бор», «Смоленский бор», «Кедровник Толгского монастыря», «Верхний остров на р.Волге». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в природоохранной прокуратуре.
Толгский монастырь
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Отсутствие охранных зон у памятников природы было выявлено в ходе проверки. Прокуратура внесла представление в адрес департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, «однако действенных мер по устранению нарушений законодательства не принято».
Прокуратура обратилась в суд, который возложил на департамент обязанность в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда подготовить проекты решений о создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.