В Челябинске суд признал банкротом основательницу финансовой пирамиды

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом Светлану Филимонову, создавшую вместе с супругом Константином Филимоновым крупную финансовую пирамиду. Долг перед кредиторами превысил 110,5 млн руб., говорится в материалах дела.

Светлана Филимонова направила заявление о своей несостоятельности в ноябре 2022 года. На этой неделе суд принял решение и ввел в отношении должницы процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев до 18 октября 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2016 года Калининский районный суд Челябинска признал Константина и Светлану Филимоновых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив к семи годам шести месяцам и шести годам шести месяцам колонии общего режима соответственно. Следствие и суд установили, что в 2005-2010 годах супруги обманным путем привлекли через созданное ими ОАО ФК «Частные инвестиции» средства 45 жителей Челябинска на сумму 97,3 млн руб. Им предлагалось стать акционерами фирмы и вносить свои деньги в качестве займов под 30-60% годовых. Потенциальную рентабельность обещали обеспечить за счет приобретения недвижимости в Черногории, развития ресторанного бизнеса в Челябинске, съемок кинофильмов, лесозаготовительной деятельности. Проценты акционерам выплачивались нерегулярно и зачастую только на первоначальном этапе, за счет активного вовлечения новых акционеров. В 2010 году супруги скрылись из России и были объявлены в международный розыск. В 2013 году их задержали в Черногории и экстрадировали в РФ.