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На Пермском тракте на время полностью перекроют движение

На Пермском тракте сегодня, 20 апреля перекроют движение. По данным Госавтоинспекция Свердловской области, движение ограничат на трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» с 15:10 до 16:10 и с 16:10 до 17:10 (время местное) на 200 км автодороги, где ведется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу, будет ограничено движение всех видов транспорта. В этих интервалах движение будет перекрываться на 30 минут.

«Альтернативные пути проезда для легкового транспорта — по дорогам регионального значения через п.Заря — п.Уфимский — д.Нижний Арий (км 190 — км 201), а также Дружинино — Атиг — Нижние Серти — Михайловск — Пантелейково — Арти — Красноуфимск - Александровское — Ачит (км 183 - км 276) и через Первомайское — Битимка — Первоуральск (км 290 — км 342)», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщает «Уралуправтодор», время технологического окна инициировано железнодорожниками и рассчитано так, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования. На протяжении всего строительного сезона планируется около 80 краткосрочных ограничений для движения транспорта, рассказали в региональном департаменте информполитики.

Напомним, на дороге Р-242 Пермь – Екатеринбург ведутся работы по расширению трассы до четырех полос на всем ее протяжении и увеличению грузоподъемности сооружений.

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