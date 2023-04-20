Гражданку США в Екатеринбурге признали виновной в поджоге автомобилей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил гражданку США Елену Тейлор (Сергееву) к 1 году и 7 месяцам принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, уточнив, что женщину признали виновной по трем эпизодам ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и в одном эпизоде ст. 30 ч.3, ст.167 ч.2 (покушение на то же преступление).

Елена Тейлор имеет двойное гражданство, проживала в штате Орегон (США). Ее задержали 25 мая прошлого года в аэропорту Кольцово при посадке на рейс в Казахстан, откуда она собиралась улететь в США. По версии следствия, в 2019 после смерти матери у женщины произошел конфликт с родным братом за родительскую квартиру. Из мести женщина подожгла его машину. Затем, пишет Е1.ru, разногласия возникли с риелтором, который помогал Елене Тейлор решить квартирный вопрос, и она подожгла его иномарку Lexus, стоимостью более 3 млн. руб.

В пресс-службе суда уточнили, что к Елене Тейлор были предъявлены иски на 3 млн. руб., 504,9 тыс. руб, а также третий, который был возмещен.

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