Участников СВО в Башкирии предложили принимать у чиновников без очереди

Фракция ЛДПР в Курултае Башкирии предложила наделить участников специальной военной операции, а также их семьи правом на прием в первоочередном порядке в госорганах, муниципалитетах и организациях. Соответствующий законопроект внесен в республиканский парламент. Изменения предлагается внести в статью 8 закона «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

В настоящее время таким правом обладают беременные женщины, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварий на атомных электростанциях, инвалиды, родители с детьми до 1,5 лет, пожилые от 75 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что предлагаемые поправки будут способствовать повышению эффективности взаимодействия граждан c властными структурами, «a также действенной защите их прав, свобод и законных интересов».

Влада Шипилова

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