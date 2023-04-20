Алексей Навальный выступил в суде по делу Лилии Чанышевой

Вчера в Кировском райсуде Уфы был допрошен Алексей Навальный. Он выступил в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Сергей Макаренко.

Допрос, который длился около двух часов, прошел по ВКС.

Отвечая на вопросы защитников госпожи Чанышевой, Алексей Навальный, по словам адвоката, пояснил, в частности, что уфимский штаб создавался в соответствии с Конституцией РФ, а сама Лилия Чанышева никогда не призывала к насильственному свержению власти и не вовлекала в работу штаба несовершеннолетних.

«Алексей Навальный восхитился на суде стойкостью, мужеством Лилии и сказал, что Башкирия, по его мнению, должна гордиться такими политиками. Судью Азамата Бикчурина он попросил оправдать ее, поскольку она занималась законной политической деятельностью»,— добавил Сергей Макаренко.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

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