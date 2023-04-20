Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 3,35% в марте

Годовая инфляция в марте в Удмуртии снизилась до 3,35% после 12,13% в феврале. Однако данный показатель оказался выше, чем в среднем в ПФО — 2,66%, и ниже общероссийского — 3,51%, сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в Удмуртии составил 3,2% в марте, месяцем ранее — 9,71%. Данная динамика связана с расширением предложения аграрного сырья и ряда продуктов питания, а также статистическим эффектов базы — в расчете годовой инфляции перестал учитываться мартовский всплеск цен в прошлом году.

Так, например, из-за рекордного урожая прошлого года снизились цены на зерновые и сою, увеличились объемы производства комбикормов, а в результате этого замедлился рост цен на молочную продукцию.

Цены на непродовольственные товары в Удмуртии в марте снизились на 1,43% после роста на 13,04% в феврале. Это обусловлено адаптацией ряда товаров из-за развития механизма параллельного импорта, а также сохранением склонности жителей к сбережению. Так, в регионе увеличились поставки азиатских брендов, что способствовало расширению предложения новых автомобилей и замедлению роста цен.

Годовой прирост цен на услуги в Удмуртии уменьшился до 11,66% после 14,33% в феврале, однако данный показатель объясняется эффектом высокой сравнительной базы прошлого года. Так, в марте 2022 года стоимость поездок в Турцию увеличилась на фоне ослабления рубля, но в этом году снижение курса валюты и увеличение цен на туры были менее выраженными. В итоге годовой рост цен на путевки в Турцию замедлился.