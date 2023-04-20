Затраты «Кузбассэнерго-РЭС» на инвестиционную программу в 2023 году увеличиваются в 2,1 раза

В 2023 году филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» планирует направить на инвестиционную программу 3,2 млрд руб. против 1,5 млрд, освоенных по программе прошлого года. Как сообщил журналистам директор филиала Иван Клейменов, первоначально программа прошлого года предусматривала 2,5 млрд руб. финансирования, но была сокращена в связи с тем, что «к объектам БАМ-2 железная дорога не была готова, и мы перенесли эти объекты для реализации в этом и в 2024 годах». По его данным, программа расширения энергетических мощностей для увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении (программа «БАМ-2») предусматривает для «Кузбассэнерго-РЭС» 2,8 млрд руб. инвестиций, чтобы увеличить нынешнюю мощность обслуживания железной дороги с 380 МВт до 480 МВт.

Из 3,2 млрд рублей затрат по инвестиционной программе текущего года, сообщил Иван Клейменов, на объекты БАМ-2 будет направлено более 1 млрд рублей, остальные средства пойдут на реконструкцию, модернизацию, технологическое перевооружение и новое строительство объектов электросетевого хозяйства Кузбасса. Основными проектами по программе выступают реконструкция ПС 110/10 кВ «им. В.И. Лапина» для технологического присоединения оперного театра и три проекта «БАМ-2» - техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Шестаковская» и ПС 110 кВ «Беловская», и реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская».

Финансирование программы ремонтов филиала в 2023 года планируется увеличить до 757 млн руб. с 675 млн затрат прошлого года (при первоначальном плане 650 млн руб.). В текущем году планируется отремонтировать 2,05 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, заменить 3,5 тыс. опор, провести ремонт 46 подстанций 35-110 кВ, капремонт 183 подстанций 6-10/0,4 кВ, расчистить 1,4 тыс. на трасс ЛЭП.

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Игорь Лавренков, Кемерово