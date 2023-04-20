Прокуратура проверит информацию об отравлении детей угарным газом

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку информации об отравлении троих детей угарным газом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, днем 19 апреля поступило сообщение, что в квартире дома на улице Ферина, 24/2 дети отравились угарным газом: полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет. Они были госпитализированы в ГДКБ №17. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, у детей состояние средней тяжести, стабильное.

Прокуратура выяснит обстоятельства случившегося, оценит деятельность управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Майя Иванова

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