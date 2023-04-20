Экс-сотруднице кадастровой палаты Башкирии дали условный срок за взятку

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор бывшему замначальника межрайонного отдела филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Башкирии 42-летней Ольге Хантимировой. Она признана виновной в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры и СКР по Башкирии.

Установлено, что с 2017 по 2020 года подсудимая получила от директора компании ООО «Уралземпроект» Вадима Уразлина 95,5 тыс. руб. за незаконное предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости о земельных участках и их собственниках, персональных данных правообладателей. В ноябре 2021 года Ольга Хантимирова была уволена по соглашению сторон.

Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, 191 тыс. руб. штрафа, а также лишил на три года права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В октябре 2022 года Октябрьский районный суд Уфы признал Вадима Уразлина виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в размере 191 тыс. руб.

Майя Иванова

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