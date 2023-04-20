СКР: Сельхозпредприятие в Татарстане помогало казанской компании уклоняться от налогов

В Татарстане следствие наложило арест на имущество сельхозкомпании «Ватан» более чем на 15 млн руб. в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сельхозпредприятие заподозрили в способствовании уклонению от уплаты налогов. В здании компании был проведен обыск. Имущество было изъято для дальнейшего возмещения ущерба. Следствие считает, что сельхозпредприятие помогало уклоняться от налогов казанскому ООО «АЗЛ».

Уголовное дело в отношении последнего возбудили осенью 2022 года. Руководство компании заподозрили в том, что в период с 2016 по 2019 годы оно представило в налоговую декларации, где были указаны фиктивные данные по сделкам с семью контрагентами. В итоге компании удалось уклониться от уплаты более 56 млн руб. налогов.

"Ъ-Казань"