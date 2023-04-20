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Депутат гордумы Таганрога осужден на два года условно за хищение 750 тыс. рублей

Городской суд Таганрога признал депутата местной гордумы Владимира Карагодина виновным в хищнии 750 тыс. рублей у некоммерческой организации с использованием своего служебного положения. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, будучи президентом «Федерации регби Ростовской области», Владимир Карагодин совершил мошеннические действия в отношении некоммерческого партнерства регбийного клуба «Радуга». Используя свое служебное положение, обвиняемый похитил денежные средства.

Владимиру Карагодину было предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Суд подтвердил виновность парламентария.

«Ему назначено наказание  в виде лишения свободы на срок два года с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком два года»,— сообщили в пресс-службе суда. 

Приговор в законную силу пока не вступил.

Анастасия Назарова

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