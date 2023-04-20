Жителя Щучанского округа осудили за хакерские атаки на сайты органов власти

Щучанский районный суд вынес приговор по уголовному делу местного жителя, который произвел хакерские атаки на сайты органов власти. Он признан виновным в использовании программы для нейтрализации средств защиты и копирования компьютерной информации. Ему назначено полтора года ограничения свободы, сообщают в прокуратуре Курганской области.

Установлено, что молодой человек установил на принадлежащий ему компьютер вредоносное программное обеспечение с функциями неправомерного воздействия на вычислительную технику. С помощью этой программы 6 февраля 2021 года он провел хакерские атаки на сайты органов власти Саратовской и Калужской областей.

Уголовное дело рассмотрено при согласии фигуранта с предъявленным обвинением. Приговор не вступил в законную силу.