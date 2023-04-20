«Девелопмент-Юг» попросил установить высотность для застройки новых земель на Иве

Застройщик «Девелопмент-Юг» обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на 13 участках в микрорайоне Ива зонирование, позволяющее строить здания высотой в 4, 10, 16 этажей. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, структура группы — ООО СЗ «Ива-Девелопмент» — хочет установить на перечисленных участках микрорайона подзоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Участки находятся возле комплексов компании Спортивный микрорайон Ива и «Погода». Обращение девелопера в комиссию по ПЗЗ связано с планами по дальнейшему освоению Ивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Планируемое жилье и бассейн на Иве Фото: Планируемое жилье и бассейн на Иве

Представитель краевого минимущества напомнила, что новый проект «Девелопмент-Юг» по строительству 250 тыс. кв. м жилья и плавательного бассейна на Иве получил статус приоритетного инвестиционного. Компания уже получила разрешение на разработку документации по планировке территории. Члены комиссии одобрили предложение заявителя, теперь проект направят на утверждение в правительство Пермского края.

СИК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. Кроме того, компания приступила к строительству ЖК «Мы» в Кондратово. Сейчас девелопер намеревается продолжить застройку Ивы и возвести там еще 250 тыс. кв. м жилья и плавательный бассейн площадью 10 тыс. кв. м. В декабре краевые власти присвоили проекту компании статус приоритетного инвестиционного. Это позволит застройщику получить в аренду без торгов и по льготной ставке 19,5 га земли для строительства.