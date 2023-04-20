В Краснодаре 16-летний водитель без прав устроил ДТП с девятью автомобилями

В Краснодаре 16-летний водитель автомобиля Mercedes без прав из-за превышения скорости движения повредил девять автомобилей. Об этом сообщила «Ъ-Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«Водитель Mercedes возле дома 71/1 по улице Симиренко допустил занос и столкнулся с автомобилями Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai. После чего он продолжил движение и столкнулся с другими автомобилями. В общей сложности получили повреждения девять автомобилей»,— сообщила Ирина Заватская.

Пострадавших в результате ДТП нет. Выясняются обстоятельства аварии, к ответственности будут привлечены родители 16-летнего водителя за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Тат Гаспарян

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