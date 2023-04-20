В Челябинской области нарушителям противопожарного режима назначены штрафы на 1 млн рублей

С начала введения особого противопожарного режима (ОПР) в Челябинской области составили 135 административных протоколов о его нарушении. Вынесли 223 определения о проведении административных расследований. Всего на южноуральцев за нарушение правил ОПР наложили штрафы на общую сумму 1 млн руб., сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Особый противопожарный режим в регионе действует с 12 апреля. В период его действия в лесах и населенных пунктах запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую растительность и проводить любые пожароопасные работы. За нарушения этих ограничений гражданам грозят штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам – от 30 тыс. до 60 тыс. руб., предпринимателям – от 60 тыс. до 80 тыс. руб., юридическим – от 400 тыс. до 800 тыс. руб.