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Сергей Лавров пригласил Энтони Блинкена на министерские заседания в Совбезе ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил ряд глав внешнеполитических ведомств для участия в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН 24–25 апреля. Среди них — глава Госдепа США Энтони Блинкен. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

Энтони Блинкен (слева) и Сергей Лавров, январь 2022

Энтони Блинкен (слева) и Сергей Лавров, январь 2022

Фото: Пресс-служба МИД России

Энтони Блинкен (слева) и Сергей Лавров, январь 2022

Фото: Пресс-служба МИД России

«Я не знаю, будет ли это (встреча Лаврова и Блинкена.— "Ъ"). Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать»,— приводит ТАСС слова господина Панкина.

При этом дипломат указал, что окончательный перечень участников заседания Совбеза ООН ему неизвестен. «Я не знаю, каким был ответ, кто прибудет, а кто нет. Если госсекретарь прибудет, не знаю, будет ли тогда проведен контакт (с Сергеем Лавровым.— "Ъ")»,— добавил он.

Как уточнил господин Панкин, прошлая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась на полях министерского заседания G20 в Индии. По его словам, контакт был «эпизодическим» и заранее не планировался.

С 1 апреля Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Пост председательства перешел к стране на месяц. Она сменила Мозамбик.

Милена Костерева

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