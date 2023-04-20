Бастрыкин взял на контроль дело о необеспечении больных детей медизделиями в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о необеспечении неизлечимо больных детей медицинскими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, дети, страдающие пороком развития позвоночника в Татарстане остались без специальных катетеров, которые они должны получать своевременно и бесплатно. Однако уже второй год родители покупают изделия за свой счет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В данный момент республиканский фонд социального страхования уже заключил договор на поставку необходимых медицинских изделий для нуждающихся в них жителей республики.

Господин Бастрыкин поручил главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому

доложить о ходе расследования уголовного дела.

"Ъ-Казань"