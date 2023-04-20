Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику УралГУФК

Прокуратура Советского района Челябинска привлекла к административное ответственности ООО «Гранд» за подкуп сотрудника Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Организации назначен штраф в размере 1 млн руб., сообщает надзорное ведомство региона.

Установлено, что декабре 2020 года директор компании «Гранд» передал 105 тыс. руб. начальнику одного из отделов УралГУФК за беспрепятственное заключение договора и подписание актов приема выполненных работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в учебных корпусах университета. По факту работа не была выполнен, оборудование вуз не получил.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения которого назначен крупный штраф. Получателя взятки ранее осудили на три года условного лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...