В Челябинске компанию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку сотруднику УралГУФК

Прокуратура Советского района Челябинска привлекла к административное ответственности ООО «Гранд» за подкуп сотрудника Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Организации назначен штраф в размере 1 млн руб., сообщает надзорное ведомство региона.

Установлено, что декабре 2020 года директор компании «Гранд» передал 105 тыс. руб. начальнику одного из отделов УралГУФК за беспрепятственное заключение договора и подписание актов приема выполненных работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в учебных корпусах университета. По факту работа не была выполнен, оборудование вуз не получил.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам рассмотрения которого назначен крупный штраф. Получателя взятки ранее осудили на три года условного лишения свободы.