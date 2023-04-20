В Краснодарском крае ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови

В Краснодарском крае ежегодно удается заготавливать более 60 тонн донорской крови, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сиренко из Краснодара уже 18 лет помогает жителям, нуждающимся в переливании

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Владимир Сиренко из Краснодара уже 18 лет помогает жителям, нуждающимся в переливании

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.

«Владимир Сиренко из Краснодара уже 18 лет помогает жителям края, нуждающимся в переливании. Сегодня на его счету более 40 процедур донации. Недавно парень принял решение стать еще и донором костного мозга»,— написал в соцсетях губернатор края Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что Кубань один из регионов, в котором количество активных доноров постоянно растет. Ежегодно на краевые станции переливания приходят 50 тыс. человек, больше половины из них — люди до 35 лет.

В Краснодарском крае около 50 тыс. доноров. Из них 21 тыс. имеют звание «Почетный донор России», это люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму.

Тат Гаспарян

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