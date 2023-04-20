Президент РФ поручил увеличить пропускную способность пункта «Гуково»

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение увеличить пропускную способность пограничного пункта «Гуково» в Ростовской области. Глава государства побывал здесь во время визита в Луганскую Народную Республику. Видео с заявлением главы государства опубликовано пресс-службой Кремля.

По словам президента, на пункте нахдится большое количество техники, в том числе, и грузовые автомобили.

«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает», — сказал Владимир Путин.

Он gоручил расширить пункт пропуска и увеличить число сотрудников.

Анастасия Назарова