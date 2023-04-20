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Паромную переправу в Крым из-за тумана приостановили

Движение паромов на Керченской переправе в четверг, 20 апреля, приостановили из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

«В 8:00 часов утра работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из за тумана»,— говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым, 20 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, днем град. В отдельных районах туман. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов.

Тат Гаспарян

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