В Челябинской области подешевели огурцы, картофель и гречка

В марте в Челябинской области отмечено снижение цен на 44 позиции продовольственных товаров по сравнению с предыдущим месяцем. Ощутимее всего подешевели свежие огурцы (-22,6%), картофель (-6,1%) и гречневая крупа (-4,7%). Об этом сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Снижение цен затронуло 127 позиций непродовольственных товаров. В их числе электродрель (-6,4%), телевизор (-6,2%), крем для рук (-6%), препарат «Афобазол» (-5,4%) и газомоторное топливо (-5%). В КСП отмечают, что бытовая техника подешевела из-за замещения европейских и американских марок более недорогой продукцией азиатских и российских производителей.

Также стали менее затратными поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-12,3%) и в Турцию (-4,3%), проезд в такси (-5,6%), стоимость полиса КАСКО (-5,3%) и шиномонтаж колес легкового автомобиля (-4,5%).