В Воронежской области снизился туристический поток

В 2022 году туристический поток в Воронежской области составил 1,1 млн человек, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее: в 2021-м, по данным главы региона, область посетило более 2 млн человек — на 48% туристов больше, чем в ковидном 2020 году. В 2019 году Воронежскую область посетили 709,3 тыс. человек.

По данным, которые озвучивались начальником отдела развития туризма регионального департамента предпринимательства и торговли Александром Кукиным в конце 2021 года, в среднем в сутки человек тратит на территории региона около 4,5 тыс. руб. В целом же сфера туризма приносила региону около 4,2 млрд руб.

Мария Старикова