Пермская компания начнет производить электролодки и беспилотники

Пермское предприятие Parma boats в этом году намерено начать выпуск моторных электролодок. Как рассказал директор Parma boats Александр Терехин ИА «Текст», таким изделием могут заинтересоваться туристические компании, базы отдыха. Лодка будет оснащена трекером, который позволит отслеживать ее в ограниченной акватории, пояснил директор Parma boats.

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Parma boats является резидентом Morion Digital. В прошлом году компания разработала и начала выпуск маломерных лодок из композитных материалов, которые используются в ракетно-космической отрасли. Первая модель получила название SUP Cruiser, она может использоваться как двуместная лодка и как SUP-борд для плавания с веслом. Сейчас Parma boats работает над созданием электролодки в двух вариантах: с электрическим приводом и с водометным движителем. «Мы создаем под нее мотор до десяти лошадиных сил, чтобы не нужно было ни получать права на управление маломерными судами, ни регистрировать в ГИМС»,— объяснил Александр Терехин. Компания планирует выпустить электролодку к июню-июлю этого года. Кроме того, в Parma boats думают над выпуском беспилотных лодок. «Хотелось бы ими заняться, но не хватает рук»,— сетует господин Терехин.

По сведениям Kartoteka.ru, предприниматель Александр Терехин занимается строительством спортивных и прогулочных судов. Господин Терехин является руководителем и учредителем в пермских компаниях ООО «Цифровой рудник Вега», ООО «Цифровой рудник» и ООО «Шахтные электрические системы». Все три предприятия разрабатывают проекты промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу и прочему. Раньше предприниматель также владел ныне ликвидированными ООО «Ри Групп» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук) и ООО «Гормашресурс» (вид деятельности неизвестен).