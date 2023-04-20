Бывший краевой чиновник назначен и. о. руководителя федерального фонда

Бывший первый вице-премьер правительства Прикамья Михаил Сюткин, курировавший вопросы строительства и инфраструктуры, назначен руководителем московского фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Таким образом, он заменил ушедшего в отставку президента фонда Владислава Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе фонда, Михаил Сюткин «будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации».

ЦСР — некоммерческая организация, занимающаяся разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Фонд основан в декабре 1999 года. С 2018-го в состав учредителей центра входит Минэкономразвития РФ. Председателем совета ЦСР является экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, возглавляющий министерство экономического развития РФ с января 2020 года. Ранее пост президента фонда занимал Владислав Онищенко.

Михаил Сюткин работает на должности первого вице-президента ЦСР с прошлого года и курирует темы регионального и территориального развития.