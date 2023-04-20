Афериста из Красноярска за хищение 13,5 млн рублей у женщин суд приговорил к 12 годам колонии

Советский районный суд Красноярска вынес приговор по делу по мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 52-летнего жителя Железногорска, который обманом похитил у женщин более 13,5 млн руб. Также судом назначено наказание двум его подельникам 69 лет и 31 года. В зависимости от роли каждого судья приговорил их к лишению свободы от 7 до 12 лет в колониях строгого и общего режима. Вину в содеянном подсудимые не признали.

По версии следствия, фигурант дела с 2014-го по 2020 год через социальные сети и сайты знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом с высокими доходами и ведущим роскошный образ жизни. Следуя этой легенде, он демонстрировал партнершам дорогостоящие автомобили, гаджеты, одевался в брендовую одежду, приглашал в рестораны, отмечают в прокуратуре Красноярского края.

После того, как отношения с жертвами были выстроены, подсудимый рассказывал партнерше о внезапно возникшей «трудной» ситуации в бизнесе, для разрешения которой необходима крупная сумма денег, большая часть которых, у него якобы имелась. Желая оказать помощь, доверчивые женщины получали займы в кредитных организациях, которые вместе с собственными сбережениями передавали преступнику.

После этого подсудимый исчезал из их жизни и переставал выходить на связь, полученные деньги тратил на себя, говорится в сообщении краевой прокуратуры.

«В ряде случаев мошенник избирал более изощренную схему обмана своих жертв. Не выходя из амплуа «успешного» бизнесмена, злоумышленник предлагал Краснояркам поучаствовать в сделках, суливших получение большого дохода. Одной потерпевшей предлагалось приобрести «золотой песок», другой купить «живое вещество темного цвета», третьей выступить посредником в сделке по приобретению золотого прииска», - отмечают в ведомстве.

Двое других фигурантов дела исполняли роль бизнесменов в липовых сделках. Всего мошенникам таким образом удалось обмануть девять женщин.

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Лолита Белова