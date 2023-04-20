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Коммерсантъ FM
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Американские летчики сопроводили российские бомбардировщики в зоне ПВО Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и перехватило два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом сообщила пресс-служба NORAD сегодня, 20 апреля (днем 19 апреля по местному времени).

Инцидент произошел 17 апреля. NORAD подняло в воздух американские истребители F-16 и F-22, а также KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

Как добавили в NORAD, российские бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве и не зашли в воздушное пространство США или Канады. Командование дополнило, что деятельность российских самолетов не рассматривается как провокационная.

Олеся Павленко

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