Законопроект остался безнадзорным

Комитет Госдумы возвратил законопроект депутатов Татарстана о расширении перечня причин для помещения подростков-правонарушителей в спеццентры МВД. Речь идет о поправках в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», предполагающих направление в спеццентры детей, например, после повторного участия в несанкционированных митингах либо за нарушение закона о противодействии экстремизму. В Госдуме не стали рассматривать инициативу региона, поскольку она может привести к увеличению расходов федерального бюджета. Глава профильного комитета Госдумы Нина Останина считает, что законопроект Татарстана «ничего хорошего не принесет», и расценивает его как «вмешательство в дела семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госдума не будет рассматривать проект изменений в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который внесли Госсовет Татарстана и депутат нижней палаты парламента РФ от республики Айрат Фаррахов. Такое решение принял думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. «Вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции РФ и регламента Государственной Думы»,— сказано в думской законодательной базе. Сам законопроект помещен в архив.

Как сообщал „Ъ“, парламент Татарстана и представитель республики в Госдуме Айрат Фаррахов внесли законопроект, предполагающий расширение перечня оснований для помещения подростков в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) при МВД. В частности, по мнению парламентариев Татарстана, детей необходимо направлять в такие центры, если они «систематически (три раза и более в течение 12 месяцев)» покидали место постоянного или временного проживания (то есть уходили из дома или приюта).

Кроме того, в законопроекте был указан перечень статей КоАП, за неоднократные нарушения которых подростков также предлагалось помещать в спеццентры. Это 6.1.1 (побои), 6.8 (незаконный оборот наркотиков), 7.27 (мелкое хищение), 11.1 (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене), 11.15 (повреждение имущества на транспортных средствах), 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте), 20.1 (мелкое хулиганство). По мнению депутатов, в ЦВСНП мог бы отправиться подросток, если повторно участвовал в несанкционированных митингах и других публичных мероприятиях (ст. 20.2 КоАП), либо нарушил закон о противодействии экстремизму: публично демонстрировал нацистскую символику (ст. 20.3), пропагандировал ненависть или вражду (ст. 20.3.1), публично призывал к нарушению территориальной целостности страны (ст. 20.3.3), распространял экстремистские материалы (ст. 20.29 КоАП).

Депутаты Татарстана при обсуждении законопроекта отмечали, что ЦВСНП «являются специализированным субъектом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В таких центрах, по данным депутатов Татарстана, «проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними», устанавливают обстоятельства, почему они нарушили закон. Парламентарии указывали, что ежегодно в федеральном розыске находятся около 40 тыс. детей и помещение детей в ЦВСНП «не только позволит гарантированно обеспечить последующее их возвращение к месту жительства, но и установить причины самовольного ухода из семьи и прекращения учебы». Также депутаты жаловались, что сейчас для несовершеннолетних не наступает уголовная ответственность, если они повторно совершают административные правонарушения в возрасте до 16 лет. «Пользуясь этим, несовершеннолетние совершают неоднократные правонарушения, фактически не неся никакой ответственности за содеянное»,— объясняли в Госсовете.

Эксперты „Ъ“ указывали, что нововведения могут повлечь злоупотребления полномочиями со стороны правоприменительных органов при принятии решений. «Несмотря на мнение депутатов о ЦВСНП как о позитивной профилактической мере, Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал, что особенности содержания в таких центрах позволяют рассматривать его как настоящее лишение свободы»,— говорила адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Алена Гришкова. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, поддержавшая законопроект, отмечала, что основанием для помещения в ЦВСНП должна быть «необходимость в особых условиях воспитания, обучения и специальном педагогическом подходе», когда «другие меры воздействия не принесли результатов».

В Госдуму законопроект Татарстана поступил в апреле этого года. Правовое управление нижней палаты отметило, что инициатива республики предусматривает «расширение круга лиц, которые могут быть помещены в ЦВСНП». «Учитывая, что финансирование МВД РФ и его территориальных органов осуществляется за счет средств федерального бюджета, реализация проектируемых положений может потребовать дополнительного финансирования»,— пришли к выводу думские юристы. Они сослались на Конституцию РФ, согласно которой «законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства РФ». Однако такой отзыв Госсоветом получен не был. Председатель комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ) предложила возвратить законопроект.

В беседе „Ъ“ госпожа Останина подтвердила, что законопроект Татарстана вернули из-за «отсутствия финансово-экономического обоснования». Однако сама депутат против этой инициативы концептуально. «Я против расширения категории детей, которых надо размещать в специализированных детских приемниках. Аргументация законопроекта слабая. Вот ребенок убежал из дома. И не возвращать его родителям, а помещать в казенное учреждение, разве это нормально? Я за то, чтобы сделать все, чтобы ребенок остался с родителями. Мне кажется, это слишком жесткий законопроект и ничего хорошего он не принесет»,— сказала Нина Останина. Председатель комитета обратила внимание, что аналогичный проект, «будто под кальку сделанный», внесла также депутат «Единой России» Мария Бутина (она также считает необходимым помещать детей в ЦВСНП за правонарушения и неоднократные побеги из дома). «Это не что иное, как ювеналка и вмешательство в дела семьи»,— заключила Нина Останина.

Пока неясно, будет ли Госсовет вносить повторно свою инициативу. «Мне такое письмо не приходило. Согласно регламенту, Дума сама направляет законопроект на заключение правительства»,— сказал „Ъ“ Айрат Фаррахов. Ранее депутат заверял „Ъ“, что помещение в ЦВСНП не стоит рассматривать как меру наказания для подростков.

В Госсовете Татарстана комментарии „Ъ“ получить не удалось.

Кирилл Антонов