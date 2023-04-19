Глава МИД Германии Бербок назвала Китай системным соперником

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Пекин является партнером, конкурентом и системным соперником Берлина. При этом, по мнению госпожи Бербок, аспект системного соперничества в отношениях двух стран усиливается. Об этом она заявила в Бундестаге в ходе выступления, посвященного ее первому официальному визиту в КНР, который состоялся в период с 13 по 15 апреля, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

Как сообщает агентство, выступая в немецком парламенте, госпожа Бербок заявила, что ее поездка в Китай местами была «более чем шокирующей», не уточнив, однако, что именно она имеет ввиду. Это замечание прозвучало после того, как она сказала о том, что КНР становится репрессивной страной во внутренней политике и более агрессивной во внешней.

Госпожа Бербок также заявила, что Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. В то же время это не означает, что КНР является самым важным торговым партнером ФРГ, отметила министр.

Глава МИДа подчеркнула, что власти Германии хотят сотрудничать с Китаем, но не хотят повторять прошлые ошибки. Например, по ее мнению, ФРГ стоит отказаться от концепции «перемен через торговлю», согласно которой Запад хотел добиться политических изменений в авторитарных режимах через укрепление торговых связей с ними.

На пресс-конференции по итогам своего первого визита в КНР госпожа Бербок, в частности, заявила, что любые попытки Китая захватить Тайвань, который КНР считает своей провинцией, будут неприемлемы для Берлина. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в свою очередь, призвал ФРГ поддержать «воссоединение» Китая с Тайванем и заявил, что Берлин и Пекин являются партнерами, а не противниками.

Эрдни Кагалтынов