Алексей Орлов открыл в «Главном проспекте» новый сезон

В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылся новый сезон. На выставке представлены работы Рафаэля, Рембрандта, Шагала, а также Алексея Антонова, Игоря Рязанцева. Гости смогут посетить музей-мастерскую скульптора Андрея Антонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Выставка художника из Тюмени Игоря Рязанцева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Выставка художника из Тюмени Игоря Рязанцева

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Открытие выставки посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«” Главный проспект” с теми мероприятиями, которые проводятся в этом культурном пространстве, удачно вписался в центральную локацию Екатеринбурга и вызывает серьезный, живой интерес. В частности, экспозицию, посвященную работам испанских мастеров, которая закрылась на прошлой неделе, за два с лишним месяца посетило более 15 тысяч человек. Сегодня открывается новый сезон и в очередной раз организаторы постараются удивить посетителей. Я всех хочу поздравить с этим событием. Уверен, что устроители посвятили его юбилею нашего города и таких уникальных экспозиций, в этом году будет еще очень много», – рассказал Алексей Орлов на открытии нового сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Библия. Вечная книга»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Библия. Вечная книга»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Одним из центральных событий нового сезона в центре «Главный проспект» стала выставка «Библия. Вечная книга». В экспозиции представлено более 150 работ на библейские темы великих мастеров средних веков и Возрождения, включая Рафаэля, Рембрандта, Пуссена, Дюрера, Луки Лейденского, а также художников XIX-XX веков — Доре, Шагала, Дали. На выставке можно увидеть редкие старинные издания, в том числе Библию для бедных XV века, Библию Пискатора XVII века, Библию Лютера XVIII века и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отдельно внимание уделено музею-мастерской скульптора Андрея Антонова, автору скульптурной композиции «Муза» на Доме кино, памятника Мамину-Сибиряку и скульптуры «Горожане. Разговор», в которой запечатлены художники Виталий Волович, Миша Брусиловский и Герман Метелев. В музее-мастерской воссоздан интерьер рабочего пространства мастера, представлены инструменты, законченные скульптуры.

Современное искусство в панорамном зале представил художник из Тюмени Игорь Рязанцев с новым запатентованным стилем живописи XXI века «филумизм». Работы выполнены в особой технике: краска ложится на холст с помощью шприца. На выставке представлена арт-википедия «Великий шелковый путь», а также серия портретов, в том числе портрет Григория Распутина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа «Искушение Христа» камнерезного дома Алексея Антонова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Работа «Искушение Христа» камнерезного дома Алексея Антонова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главным открытием нового сезона стала работа «Искушение Христа» из яшмы. Над шедевром три года трудились мастера камнерезного дома Алексея Антонова. «Сегодня мы представляем шедевр ”Искушение Христа”, воссозданный по произведению Георга Корницелиуса, утерянному в 1945 году. Воссоздан по немногой информации, то есть практически это оригинал. Работа сделана в технике ”флорентийская мозаика”. Произведение сделано на высочайшем уровне, повторить который невозможно», — рассказал Алексей Антонов.

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Елена Медведева