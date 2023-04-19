Стоимость одежды на Урале увеличилась на 10-50%

Стоимость одежды на рынке Урала по сравнению с 2022 годом увеличилась в среднем на 10-50%, рассказали эксперты и представители брендов в ходе обсуждений тенденций развития уральского модного рынка в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультибрендовый бутик «Имена»

Фото: Полина Хабарова Мультибрендовый бутик «Имена»

Фото: Полина Хабарова

«Ценовой диапазон увеличился. Он изменился у всех операторов, торгующих в сегменте. Это зависит от логистики, производственных издержек и других факторов, которые влияют на стоимость»,— пояснил коммерческий директор торгово-развлекательных центров Veer Mall (Екатеринбург) и Depo (Нижний Тагил) Павел Изотов. По его словам, в среднем цена одной вещи изменилась на 10-50% у операторов, представленных в Veer Mall. «Примерно в 1,5-2 раза выросли сроки поставок и стоимость сырья. В связи с этим на 10-15% выросли цены. Однако мы стараемся взять часть издержек на себя, чтобы покупатель не пострадал»,— добавила представитель бренда Aromateriia Яна Коршунова.

Павел Изотов уверен, что спрос на брендовую одежду всегда был в тренде. «Вопрос в том, сколько этот бренд будет стоить, насколько он будет отвечать текущей покупательской способности»,— уточнил он. По его словам, сейчас есть спрос на одежду брендов «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин».

«То, что ушли иностранные бренды, — это большой подарок для предпринимателей, в особенности для людей, которые заняты в малом и среднем предпринимательстве. Для них открылись те ниши, которые ещё два года назад были заняты и в которые попасть было практически невозможно»,— отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Областные власти продвигают уральские бренды одежды через мультибрендовый бутик «Имена» в ТРЦ Veer Mall. Это социальный проект, который реализует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). На сегодняшний день в бутике «Имена» находится 15 брендов. Среди них — Elena i Devchata, «13 23 kids», Nova Knit, Cashalots, Aroma_LenSmi, Svechki.lab, Aromateriia и другие. Общая выручка бутика за январь-март составила более 1,1 млн руб. По России есть подобная практика: универмаг российских дизайнеров «Слава» (Санкт-Петербург) и проект «Телеграф» (Москва). Аналогичный проект планирует реализовать Липецкая область.

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Анастасия Таначева