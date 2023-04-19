Вилорий Угаров ушел с должности главы администрации Уфимского района

Глава администрации Уфимского района Башкирии Вилорий Угаров покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Это очень непростое решение»,— прокомментировал Вилорий Угаров. Должность главы администрации он занимал с марта 2014 года.

Исполняющим обязанности руководителя администрации решением райсовета назначен замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Николай Ельников. На странице в соцсети «ВКонтакте» господин Ельников написал, что для него это вызов, «новый жизненный этап, и огромная ответственность перед жителями». «Уверен, что мой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит сделать Уфимский район самым комфортным в республике»,— пообещал он.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что господин Угаров может занять кресло заместителя руководителя в минЖКХ республики.

Влада Шипилова

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