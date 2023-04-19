Смертельный номер

Пермская администрация отчиталась перед депутатами, что на муниципальных кладбищах осталось 2,9 тыс. мест для новых захоронений, которые обеспечивают потребность города только на год. За год мэрия планирует подготовить кварталы еще на 8 тыс. мест на действующих кладбищах, а также рассматривает возможность возобновить захоронения на закрытых кладбищах и ищет площадки для нового некрополя. В городской думе обеспокоены ситуацией. Парламентарии предполагают, что есть риск не успеть подготовить новые места для могил за год. Также они считают, что стоит активнее поработать над созданием в городе нового кладбища.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году на муниципальных кладбищах Перми было захоронено 8844 человека, что на 3829 человек меньше, чем в 2021-м. Из общего числа произведенных в прошлом году захоронений было 2402 новых захоронения, 5006 подзахоронений в могилу ранее умершего близкого человека, 894 захоронения урн с прахом после кремации и 542 захоронения невостребованных тел. На текущий момент на городских кладбищах доступно 2970 мест для традиционных новых захоронений и 3247 мест — для урнового захоронения. Такие данные представил на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов.

Господин Мясоедов рассказал, что мэрия изыскивает дополнительные площади для захоронений. Осенью прошлого года были проведены кадастровые работы на действующих кладбищах, в результате которых выявили участки, где можно организовать места для новых могил. В частности, на Северном кладбище можно дополнительно использовать 55 га, что позволит создать резерв из 4,5 тыс. мест. На вырубку растущих там деревьев и подготовку новых кварталов в сегодняшних ценах потребуется 62 млн руб., работы займут примерно 12 месяцев. Можно также задействовать 46 га и организовать 3,8 тыс. новых мест на Заозерском кладбище. На это тоже потребуется около года и 40 млн руб.

Кроме того, рассматривается вопрос о возобновлении захоронений на кладбище «Кислотные дачи», Верхне-Курьинском и Закамском кладбищах, которые сейчас закрыты ввиду исчерпания свободных площадей. На кладбище «Кислотные дачи» выявлено дополнительно 1,2 га, на которых можно создать 1 тыс. новых мест. На Верхне-Курьинском и Закамском кладбищах есть по 0,6 га, что позволяет открыть по 500 мест на каждом. Для того чтобы возобновить там захоронения, нужны положительные заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертиз, для прохождения которых потребуется дополнительное финансирование из бюджета. Какая сумма необходима, начальник департамента дорог и благоустройства не уточнил.

Поиски площадок для новых кладбищ администрация тоже ведет. Всего было обследовано 25 участков, потенциально пригодными оказались только два — на территории Верхне-Курьинского лесничества (140 га) и в Мотовилихинском районе, по правую сторону дороги, ведущей в Новые Ляды (45 га). При этом второй участок не имеет доступа к дороге и на нем размещаются водные объекты, что может стать препятствием при прохождении экспертиз. Если эти участки в итоге подойдут, то на создание там новых кладбищ уйдет два-четыре года — столько времени, по подсчетам мэрии, потребуется на внесение изменений в генплан города, смену зонирования и получение разрешительной документации по планировке территории.

Дмитрий Мясоедов сообщил также, что 13 апреля был заключен контракт на достройку и оборудование крематория на Восточном кладбище. Согласно графику, подрядчик должен завершить работы к 31 января 2024 года.

Председатель комитета Максим Спиридонов отметил, что доступного на сегодня резерва мест для новых захоронений хватит только на год. «Новые места, по вашим словам, будут разрабатываться еще год, если начать их готовить сегодня. Не видите ли вы рисков, если эта работа продлится дольше года или если по каким-то причинам начнется позже? Где хоронить-то будем?» — спросил у представителя администрации господин Спиридонов.

Дмитрий Мясоедов ответил, что «риски есть всегда». «Но мы четко понимаем план своих действий. Есть куда двигаться — было бы только финансирование. Именно это сегодня основная проблема. Мы с городской командой регулярно общаемся на эту тему, принимаем решение об изыскании средств на эти мероприятия. Может, не в тех объемах, в которых нам бы хотелось, но мы ежегодно находим и готовим новые территории, стараемся не приводить город к критической точке»,— сказал чиновник.

По мнению депутата Владимира Манина, необходимо разработать дорожную карту по организации новых кладбищ в городе с указанием конкретных мероприятий, сроков их реализации и ответственных лиц. Парламентарий уточнил, возможно ли подготовить такую дорожную карту к августу, когда дума планирует снова заслушать информацию о захоронениях.

Его поддержал господин Спиридонов: «Вы назвали два потенциальных участка. Вообще планируете двигаться в этом направлении?»

Глава департамента дорог и благоустройства заявил, что без понимания финансирования дорожную карту разработать невозможно, и попросил отсрочить рассмотрение думой этого вопроса. Также он полагает, что на данный момент целесообразнее, в том числе экономически, заниматься расширением действующих кладбищ, чем созданием новых.

Господин Манин обратил внимание, что бесконечно изыскивать дополнительные площади невозможно. «Нужно прорабатывать какие-то альтернативные способы захоронения. Даже если мы построим крематорий, места для урн тоже через какое-то время закончатся. Вы это анализировали?» — поинтересовался депутат.

Дмитрий Мясоедов напомнил, что на всех действующих кладбищах предусмотрены места для подзахоронения урн, а колумбарий, который планируется построить у крематория, будет рассчитан на 25 тыс. ячеек. «Это дает довольно мощный резерв. Тем более в перспективе мы можем добавлять колумбарные стенки»,— отметил он.

Максим Спиридонов подчеркнул, что в августе дума все же хотела бы снова заслушать информацию об организации новых мест для захоронений. «Пусть без дорожной карты, но раз в полгода мы хотели бы получать эту информацию»,— заявил глава комитета.

Екатерина Артемова