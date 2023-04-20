Самозанятых отправили на картошку

Минсельхоз Краснодарского края впервые определил меры поддержки для самозанятых при производстве картофеля и овощей в открытом грунте. Они могут получить субсидию в размере 10 руб. и 14,07 руб. за 1 кг продукции соответственно. В ведомстве отмечают, что эти меры стимулируют производство. Эксперты отмечают, что спрос на такую продукцию в Краснодарском крае растет, а принятые ставки субсидий достаточно высоки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края установило ставки субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на выращивание картофеля и овощей в открытом грунте. За каждый килограмм выращенного картофеля можно вернуть 10 руб., за килограмм овощей — 14 руб. 07 коп. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации края.

«Это новая мера государственной поддержки. Субсидии самозанятым на производство овощей и картофеля предоставляются в рамках стимулирования увеличения производства этих культур», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Для получения субсидий самозанятые должны заключить соглашение с Минсельхозом края. В качестве подтверждения понесенных производственных затрат определены такие документы, как товарные накладные и чеки, документы, подтверждающие поставку материалов, платежные документы.

В феврале этого года аналогичные субсидии были утверждены для малого и среднего бизнеса. Производители овощей в открытом грунте могут вернуть 20417 руб. с 1 га при проведении агротехнологических работ. Производители картофеля — 9011 руб. Также утверждены субсидии на закупку элитных и оригинальных семян и на само производство этой продукции.

В прошлом году правительство РФ расширило меры поддержки производителей картофеля и других овощей в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». Он стартовал с 1 января 2023 года.

По данным Краснодарстата, в 2022 году урожай картофеля в Краснодарском крае составил 457,5 тыс. т, что на 19,6% больше показателей позапрошлого года. Урожай овощей открытого и закрытого грунта — 822 тыс. т (+ 2%).

По данным статистической организации на 10 апреля, средняя цена на картофель в Краснодарском крае составила 38,41 руб. Руководитель кубанского отделения Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Александр Шипулин считает, что ставка в 10 руб., субсидируемая из бюджета, достаточно привлекательна. «25% от сегодняшней цены реализации картофеля — это очень значимая поддержка для самозанятых. Абсолютно любое субсидирование имеет положительное влияние на развитие сельхозпроизводства, этот случай не исключение», — отметил он.

Он также сообщил, что спрос на картофель и овощи в крае высокий и будет расти. «Кубань производит сельхозпродукцию не только для своих жителей, но и для отдыхающих, а их в сезон очень много. Торговля и предприятия общественного питания курортов, придорожные ярмарки, ярмарки выходного дня положительно влияют на спрос», — рассказал Александр Шипулин.

Однако производители картофеля далеко не из всех районов края смогут воспользоваться субсидией. Традиционно картофель выращивают на продажу в Калининском, Тимашевском, Красноармейском, Славянском, Отрадненском, Лабинском, Мостовском районах и в Анапе. «Другие районы в меньшей степени занимаются производством картофеля, так как это специфическая культура, которая требует полива или естественной влажности почвы. Например, в северной степной зоне выращивают эту культуру в основном для себя и лишь немногие хозяйства — на реализацию», — рассказал руководитель кубанского отделения АККОР.

Андрей Ульченко, Краснодар