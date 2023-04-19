Якушев и Куйвашев вошли в совет при президенте по развитию местного самоуправления

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошли в совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Полпред Якушев вошел в федеральную часть совета, а губернатор Куйвашев — в региональную.

Основными задачами совета являются: подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений реализация, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия органов власти.

Полина Хабарова

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