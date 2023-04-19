Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский вошел в состав президентского совета по развитию местного самоуправления

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский вошел в обновленный состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Указом Владимира Путина включен в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Завтра приму участие в заседании»,— сообщил господин Бельский.

Также в новый состав совета включили главу аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, и.о. ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления создан в 2007 году. Последний раз орган собирался в январе 2022 года. В задачи структуры входят разработка предложений по проведению государственной политики в сфере местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, а также координации федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления в данной сфере.

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