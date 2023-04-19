Аккредитация для бесплатной помощи

В прошлом году за бесплатной юридической помощью в Петербурге обратилось 88 тыс. человек. При этом в городе до сих пор нет эффективного механизма защиты от мошенников: часто «бесплатные» консультации предлагают компании, которые заманивают потенциальных клиентов в «кредитную кабалу». Решить такую проблему глава Управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Феоктистов во время ежегодной встречи с депутатами Законодательного собрания города предложил путем введения аккредитации для фирм, оказывающих бесплатную юрпомощь от лица государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Из 40 минут своей речи суммарно около 25 минут господин Феоктистов посвятил «бесплатной юридической помощи». В Санкт-Петербурге проживает 852 тыс. граждан, которые имеют право воспользоваться бесплатной юрпомощью, это льготные категории: инвалиды, семьи мобилизованных, многодетные семьи, ветераны. Из этого числа в 2022 году, по данным Минюста, за такой помощью обратилось 88 тыс. граждан. В городские органы обратилось лишь 8,6 тыс. петербуржцев, 76 тыс. человек предпочли региональные отделения федеральных компаний. Причиной тому стало недоверие петербуржцев к качеству местной бесплатной помощи. У ведомства к ней также возникли вопросы. Проблема в законах Санкт-Петербурга, согласно которым контроль за качеством предоставляемых услуг делегированы Адвокатской палате города и не отслеживаются городской администрацией, считает господин Феоктистов. По его мнению, сегодня отчеты Адвокатской палаты не дают ведомству качественных данных о жалобах горожан. «Остались ли люди довольны, мы не знаем»,— резюмировал начальник регионального Минюста.

Когда депутатам дали возможность высказаться, первым вопрос задал депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Его интересовали мошенники, которые звонят от лица подставных юридических фирм и приглашают горожан на «бесплатные» консультации, в результате которых петербуржцев обманом заставляют подписывать различные документы и загоняют их в «кредитную кабалу». По мнению депутата, для решения этой проблемы Минюст должен ввести обязательную аккредитацию для компаний, осуществляющих бесплатную юрпомощь.

«Мы знаем о такой практике. Человеку сложно понять, где реальный специалист, а где обманщик. Особенно когда идет обилие рекламы от недобросовестных фирм. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в некоей аккредитации всех лиц, которые берутся оказывать юридическую помощь от лица государства. А остальным этого не запретить. Потому что юридическая деятельность не требует лицензии, для этого достаточно только образования»,— прокомментировал Сергей Феоктистов.

Следующий вопрос прозвучал от коммуниста Александра Рассудова. Депутата заинтересовала работа центра судебных экспертиз, который в своей речи расхваливал начальник регионального Минюста. Депутат уточнил, что очередь на проведение экспертиз в этом центре расписана на годы вперед, а судьи по гражданским делам открыто говорят, чтобы участники процесса не указывали центр в ходатайствах, потому что никто туда проведение экспертизы не назначит из-за низкой скорости работы. «Даже если этот центр так хорош, как вы нам о нем говорили, то получается, что доступа туда у обычных граждан нет»,— резюмировал господин Рассудов.

«Доступ есть, но возможности центра сильно ограничены, и эта проблема нас очень волнует. Сегодня в Петербурге около 100 организаций, которые проводят экспертную деятельность. Нас не всегда устраивает качество этих экспертиз, потому что от этого страдает и правосудие. Мы ведем работу над расширением штатной численности экспертов»,— ответил Сергей Феоктистов.

Екатерина Рязанова