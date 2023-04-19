Доля безналичных платежей на Кубани составляет 66%

В Краснодарском крае доля безналичных платежей с учетом операций, проведенных через интернет, составляет 66%. В регионе растет количество торгово-сервисных точек и отделений почтовой связи, где есть возможность снятия наличных, сообщил замминистра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

На Кубани действует около 200 тыс. устройств для безналичной оплаты, на тысячу жителей приходится 35 терминалов по приему платежных карт. Это больше, чем в Южном федеральном округе и в целом по России.

«Сегодня практически в каждом автобусе, маршрутке, трамвае можно оплатить проезд картой. Это значительно повышает удобство расчетов для пассажиров и помогает развивать экономику предприятий-перевозчиков»,— отметил Игорь Красавин.

Один из наиболее востребованных у жителей региона — расчеты по QR-кодам, за год их число увеличилось на 40%. Эту технологию сейчас предлагают 46,5 тыс. торгово-сервисных предприятий.

Тат Гаспарян

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