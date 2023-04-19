Директора ярославской строительной компании отправили на 120 часов обязательных работ

В Ярославле суд приговорил директора дорожно-строительной компании к 120 часам обязательных работ по уголовному делу по статье «Злостное неисполнение решения суда» (ч.2 ст. 315 УК РФ). Руководитель предприятия не исполнил решение суда об установке санитарной зоны вокруг завода, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. Источник «Ъ-Ярославль» сообщил, что речь идет об ООО «Ярославское дорожно-ремонтное строительное предприятие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, судебные приставы УФССП России по Ярославской области.

Ярославль, судебные приставы УФССП России по Ярославской области.



По данным ведомства, судебные приставы должны были обязать компанию провести измерения на местности для подтверждения расчетных параметров санитарно-защитной зоны для промышленной площадки. Необходимость установки санитарной зоны связано с производством асфальта. Производственные выбросы негативно воздействуют на окружающую среду.

Приставы уведомили руководство предприятия об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда и разъяснили сроки добровольного исправления ситуации. После окончания сроков компанию четыре раза привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 610 тыс. руб. Но и это не ускорило процесс установки санитарной зоны. Тогда судебные приставы привлекли директора компании к уголовной ответственности.

Алла Чижова